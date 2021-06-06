Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями
Принц Гари и Меган Маркл сделали семейный снимок. Фото: скриншот Instagram

У супругов родилась дочка.

Сегодня, 6 июня, стало известно о том, что Меган Маркл во второй раз стала мамой. Она родила девочку от принца Гарри. Малышку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что малышка появилась на свет 4 июня в 11:50 утра в Калифорнии. Вес девочки – почти три с половиной килограмма. Меган Маркл и ребенок чувствуют себя хорошо. Лилибет назвали в честь прабабушки, королевы

Напоминаем, что это – уже второй ребенок пары. Два года назад у них родился Елизаветы II, чье семейное прозвище — Лилибет. мальчик, которого назвали Арчи. Ее второе имя, Диана, досталось девочке от ее покойной бабушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как принц Гарри подвел Меган Маркл.

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