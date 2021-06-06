На Лиговском появился стрит-арт под с антистресс-игрушкой

Авторы работы нарисовали известный во всем мире поп-ит.

В Санкт-Петербурге появился новый стрит-арт, автором которого стала арт-группа «Явь». Фотографии творения появились в группе объединения в социальной сети «Вконтакте».

Изображение антистресс-игрушки поп-ит появилось на Лиговском проспекте на доме номер 138. В каждой ячейке написано слово «стресс». Автора работы отметили, что испытывают усталость от всего, что происходит в последнее время в стране.

Непонятно, какова судьба арт-объекта, ведь обычно подобные граффити уничтожаются коммунальщиками. Вполне возможно, что оно могло бы стать точкой притяжения туристов и местных жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ко дню защиты детей на Греческом проспекте появилось граффити.