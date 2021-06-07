Дороги в Петербурге радуют: двухбалльные пробки утром в понедельник

Сегодня в Петербурге собрались двухбалльные пробки. Утром жители Северной столицы отправляются на работу, однако автомобильных пробок нет.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в понедельник, 7 июня , к 8:00 ситуация на дорогах города оценивается в 2 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация только усугубиться. Автомобильные пробки станут уже четырехбалльными. А затем, вплоть до второй половины дня, на дорогах будут трехбалльные пробки.

Наибольшее скопление машин наблюдается на проспекте Косыгина, на Заневском проспекте, на проспекте Энергетиков, на Большой Прохоровской улице, на Свердловской набережной, на Новочеркасском проспекте, на Якорной улице, на Большеохтинском проспекте, на Кирпичном переулке, на Садовой улице, на Транспортном переезде.

Красные участки также имеются на ЗСД, во Всеволожске, в Павловске, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.