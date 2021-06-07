Школьника госпитализировали после купания в Суздальском озере

Школьника госпитализировали после купания в Суздальском озере
Парень едва не утонул Суздальском озере. Фото: google.maps

Полиция разбирается в обстоятельствах госпитализации школьника, который едва не утонул во время купания на озере в Выборгском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 15:09 в детскую больницу поступил 16-летний подросток. Врачи диагностировали ему состояние после утопления. Он в тяжелом состоянии. После медики сообщили о произошедшем в полицию.

Правоохранительные органы выяснили, что девятиклассник случайно споткнулся, играя с мячом на Среднем Суздальском озере. Он упал, а после погрузился головой в воду. К счастью, очевидцы вовремя вызвали скорую помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в заброшенном доме на Большой Пушкарской случился пожар. По информации петербургского управления МЧС, местные жители вызвали пожарных в 8:36.

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