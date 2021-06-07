В Петербурге сын сломал родному отцу свод основания черепа

В Петербурге сын сломал родному отцу свод основания черепа
Пострадавшего мужчину из Кировского района доставили в больницу. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Кировском районе города сын избил своего отца.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июня около 04:30 из городской больницы сообщили, что почти сразу после наступления полуночи с проспекта Народного Ополчения госпитализировали 59-летнего мужчину.

Оказалось, что у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа. Однако мужчина находился в удовлетворительном состоянии.

В этот же день днем был задержан 35-летний сын пострадавшего мужчины, который нанес отцу не менее пяти ударов по голове.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском.

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