Понедельник день тяжелый и жаркий: неделя в Петербурге начнется с 25°, однако синоптики говорят о похолодании

Понедельник день тяжелый и жаркий: неделя в Петербурге начнется с 25°, однако синоптики говорят о похолодании
Солнечная погода в Петербурге днем возможно омрачится осадками вечером. Фото: pixabay.com

Неделя в Петербурге начинается с жары, но синоптики обещают перемен

Северную столицу ждет небольшое похолодание.

В городе на Неве в понедельник, 7 июня будет вновь жарко, при этом температура ожидается такая, которая превысит все привычные для начала июня показатели. +30, конечно, уже не будет, ведь совсем скоро станет прохладнее, кроме того уже завтра есть вероятность дождя.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что сегодня прогнозируется переменная облачность, однако без сильных осадков, ветер будет дуть умеренный, температура повысится до плюс 25–27 градусов.

Такая погода как сегодня совсем нетипична для 7 июня. История погодных наблюдений за 58 лет говорит, что в этот день в Санкт-Петербурге преобладает паcмурная погода. Температура же варьируется от 8 до 22 градусов тепла задень.

Однако на сегодняшний день и днем, и ночью температура повышенная.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как петербуржцы спасаются от летней жары: фоторепортаж Gazeta.SPb.

новости СПб погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мерседес» и Porsche, 333 пакетика с порошком и больше 2 кг ...
Смольный: 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года
Передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД
Плохая погода или равнодушие чиновников: почему в Петербурге разрушаются ...
В Петербурге арест машины вынудил петербуржца погасить алиментную задолженность
Почти 16 тысяч петербургских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по математике ...
Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие ...
В Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй