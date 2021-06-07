Понедельник день тяжелый и жаркий: неделя в Петербурге начнется с 25°, однако синоптики говорят о похолодании

Неделя в Петербурге начинается с жары, но синоптики обещают перемен

Северную столицу ждет небольшое похолодание.

В городе на Неве в понедельник, 7 июня будет вновь жарко, при этом температура ожидается такая, которая превысит все привычные для начала июня показатели. +30, конечно, уже не будет, ведь совсем скоро станет прохладнее, кроме того уже завтра есть вероятность дождя.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что сегодня прогнозируется переменная облачность, однако без сильных осадков, ветер будет дуть умеренный, температура повысится до плюс 25–27 градусов.

Такая погода как сегодня совсем нетипична для 7 июня. История погодных наблюдений за 58 лет говорит, что в этот день в Санкт-Петербурге преобладает паcмурная погода. Температура же варьируется от 8 до 22 градусов тепла задень.

Однако на сегодняшний день и днем, и ночью температура повышенная.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как петербуржцы спасаются от летней жары: фоторепортаж Gazeta.SPb.