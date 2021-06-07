Города Ленинградской области поборются за звание «столицы»

Города Ленинградской области поборются за звание &#171;столицы&#187;
С этого года официальной столицей Ленобласти стала Гатчина, однако регион решил продолжить традицию и проводить конкурс "Столица Ленинградской области" ежегодно. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сегодня стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Столица Ленинградской области. Победитель проведет в своем городе День Ленинградской области в 2023 году.

Итоги будут оглашены не позднее 3 июля, сообщили в областном правительстве.

Оценивать будущие площадки для размещения гостей торжества будут по эффективности деятельности местных властей, динамике основных показателей за год и последние три года, а также отсутствию задолженности по зарплате бюджетникам.

Муниципальным образованиям потребуется предоставить программу расходов бюджетных средств, которые будут выделены на проведение праздника.

С этого года официальной столицей Ленобласти стала Гатчина, однако регион решил продолжить традицию и проводить конкурс «Столица Ленинградской области» ежегодно.

Победитель не только проведет День Ленобласти, но и сможет получить дополнительное финансирование на ремонт и проекты благоустройства. Один и тот же город не может выигрывать конкурс чаще одного раза в 10 лет. В 2021 году «столицей» региона будет Всеволожск, а в 2022 — Тосно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной станции в Ленобласти.

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