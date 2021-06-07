В Петербурге арест машины вынудил петербуржца погасить алиментную задолженность

Петербуржец чуть не лишился машины из-за неуплаты алиментов для 2-летней дочери. Пока судебные приставы вызывали эвакуатор, мужчина быстро нашел деньги и полностью оплатил задолженность.

В Северной столице возбудили два исполнительных производства в отношении мужчины 1986 года рождения, сообщает ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Согласно решению суда мужчина должен был каждый месяц выплачивать алименты на содержание маленькой дочери в размере двух прожиточных минимумов и выплачивать содержание бывшей жене в размере 1/5 части прожиточного минимума до достижения ребенком трёх лет.

Мужчина на протяжении долгого времени игнорировал требования, объясняя это тем, что подал заявление в суд для оспаривания суммы в 386 000 рублей. В итоге мужчину доставили в отдел принудительно, где с него были взяли объяснения по неуплате алиментов. Мужчине ограничили выезд за пределы России, на его банковские счета наложили арест.

Через неделю должник явился в отдел с квитанцией об оплате 21 тысячи рублей в счет погашения алиментов и просьбой разблокировать счета. В ответ судебный пристав потребовал от мужчины предоставить для ареста машину «Лада Калина» 2014 года выпуска. Однако гражданин заявил, что сейчас авто не пользуется, и где «Лада» он не не знает.

Как выяснилось чуть позже, машина гражданина был припаркован у отдела судебных приставов. Как только мужчина узнал, что эвакуатор уже едет, чтобы увезти машину на спецпарковку, он быстро нашел деньги и полностью погасил долг. Автомобиль остался у гражданина. Текущие платежи находятся на исполнении, под контролем судебного пристава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело экс-главы управления Минобороны Бережного о хищении 20 млн рублей передали в суд.