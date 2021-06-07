Дело экс-главы управления Минобороны Бережного о хищении 20 млн рублей передали в суд

Дело бывшего главы продовольственного управления Минобороны России полковника Александра Бережного, обвиняемого в присвоении 20 млн рублей, поступило в суд.

Уголовное дело Бережного и бывшего начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны Александра Вакулина, которые обвиняются во взятке и мошенничестве, поступило в суд, сообщает ТАСС. Материалы у судьи, дату заседания ещё не назначили.

Бережной и Вакулин находятся под стражей уже три года. По версии следствия, они причастны к мошенничеству, которое было совершено при исполнении контракта между Минобороны и одной организацией Северной столицы 6 лет назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вину в хищении более 400 миллионов рублей признал основатель «Единых решений». Рассмотрение дела основателя группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева началось сегодня в суде Северной столицы. Предприниматель признал вину в краже более 450 миллионов рублей.