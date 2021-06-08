В Пулково 8 июня задержали рейс до Самарканда

В Пулково 8 июня задержали рейс до Самарканда
В Пулково задерживают рейс. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 8 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс. Причины задержки не указываются.

Так, с опозданием отправится рейс F7 8826 до Самарканда. Изначально самолет авиакомпании Ай Флай должен был подняться в небо в 8:10, но вылет перенесли на 9:25.

Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей. Расширение петербургского аэровокзала обеспечит рост пассажиропотока с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений.

"Автодром Пулково" новости СПб онлайн-табло


 

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