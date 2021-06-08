Наказание за нетрезвое вождение в России могут сделать еще жестче

Авторы инициативы хотят увеличить штрафы и сроки за вождение в нетрезвом виде. Фото: Baltphoto

Авторы инициативы хотят увеличить штрафы и сроки за вождение в нетрезвом виде. Фото: Baltphoto

В России могут увеличить и штрафы, и срок за нетрезвое вождение.

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении рассмотрит законодательный проект, который предполагает ужесточении уголовного наказания для автолюбителей, которые зачастую оказываются за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Об этом 8 июня рассказала «Парламентская газета».

Создатели данной инициативы хотят, чтобы максимальные штрафы были увеличены с 300 до 500 тысяч рублей. Также есть еще вариант — это заработанная плата осужденного за три года.

Кроме того, к сроку могут добавить ещё один год. То есть самый худший случай предполагает лишение свободы сроком уже не на два года, а на три.

Помимо прочего, нетрезвые водители могут даже лишиться права занимать конкретные должности и заниматься определенной деятельностью в течение шести лет

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный таксист прокатил мужчину на капоте и врезался в столб на Пулковской.