Детский врач рассказала, какие игрушки опасны для детей

Педиатр объяснил, какие игрушки являются самыми опасными для детей. Так, в их числе есть и те, что сегодня считаются трендами, ведь ими играет весь TikTok.

Главный врач Детского клинического многопрофильного центра Московской области и главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева объяснила, какие игрушки не стоит давать маленьким детям. Об этом сообщает «Доктор Питер».

На первом месте и самой опасной игрушкой стал магнитный куб. Потому как он состоит из десятков очень маленьких шариков, которые притягиваются друг к другу.

Врач отмечает, что ребенок легко может вставить такой шарик в нос или проглотить. При этом, кишечник людей образуется петлями. Так, магниты, спускаясь по нему, тянутся внутри уже через стенку органа. Таким образом нарушается циркуляции крови и кислорода. Поэтому такая игра смертельно опасна для ребенка.

Также довольно чревата игра со спиннером. Ведь от крутящейся игрушки зачастую отлетают мелкие детали, которые легко могут травмировать детей. Здесь стоит опасаться на глаза малыша. Отмечается, что врачи не редко сталкиваются с тем, что у ребенка застрял палец в середине такой игрушки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лиговском появился стрит-арт под с антистресс-игрушкой.