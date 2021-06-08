Санкт-Петербургская таможня встретила работы художника Энди Уорхола

Санкт-Петербургская таможня встретила работы художника Энди Уорхола
Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Фото: Санкт-Петербургская таможня

109 произведений искусства, принадлежащих авторству Энди Уорхолом, приехали в Северную столицу на Василеостровский таможенный пост. Именно этот пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей.

Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Фото: Санкт-Петербургская таможня
Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Фото: Санкт-Петербургская таможня
Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Фото: Санкт-Петербургская таможня

После осмотра картин экспертами, уполномоченными Министерством культуры Российской Федерации, и подтверждения того, что товары являются культурными ценностями, произвели их таможенное декларирование, а также выпуск без обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза, сообщает Санкт-Петербургская таможня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таможня обнаружила почти 1,5 тонны сигарет, припрятанных в деревянных досках. В Петербурге работники Балтийской таможни нашли в досках свыше 54 тысяч припрятанных пачек белорусских сигарет.

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