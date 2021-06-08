Онкологию в России будут лечить по-новому

С 2022 года лечить рак можно будет только по прописке. Фото: pixabay

С 2022 года лечить рак можно будет только по прописке. Фото: pixabay

Со следующего года жители России не смогут сами выбирать больницу для лечения онкозаболеваний. Лечить рак можно будет только по месту жительства.

Нововведение напугало жителей России, которые боятся, что не получат нужной помощи в местных клиниках, так как надеялись на столичные клиники, которые лучше, считают россияне, сообщает РИА «Новости». Сейчас можно уехать лечиться в другой регион, если там есть больница, готовая принять пациента.

С 2022 года лечить рак можно будет только по прописке. Многие россияне считают это настоящей проблемой, так как далеко не все регионы оснащены по современным стандартам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог назвал привычки, снижающие риск развития рака. Согласно мнению доктора, подобные рекомендации уменьшат риски развития колоректального рака в любом случае.