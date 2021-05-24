Онколог назвал привычки, снижающие риск развития рака

Онколог назвал привычки, снижающие риск развития рака
Онколог перечислил снижающие риск развития рака привычки. Фото: unsplash

Согласно мнению доктора, подобные рекомендации уменьшат риски развития колоректального рака в любом случае.

В разговоре с «Пятым каналом» онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал привычки, которые помогут понизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

Эксперт посоветовал сбалансированно питаться, снизить количество потребляемого алкоголя, а также забыть и о других вредных привычках. Еще одной важно рекомендацией является большее количество отдыха.

Базылев отмечает, что некоторые исследования якобы говорят о том, что прием алкоголя мало влияет на процесс развития рака. Врач посоветовал не верить подобных словам.

Онколог объяснил, что некоторые люди употребляют не сам алкоголь, а различные спиртосодержащие напитки. Это сводит достоверность подобных исследований к минимуму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал, что заложенность носа может привести к смерти или слепоте.

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