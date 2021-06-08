Депутат Борис Вишневский направил запрос в КИО по строительству церкви в Матвеевском саду: петербуржцы боятся остаться без зеленой зоны

Депутат Борис Вишневский направил запрос в КИО по строительству церкви в Матвеевском саду: петербуржцы боятся остаться без зеленой зоны
Местные жители совсем не рады такому развитию событий. Фото: скриншот Facebook/ Петроградская диаспора

Жители Северной столицы переживают, что чиновники хотят возродить строительство церкви на территории Матвеевского сада, расположенного между Большой Пушкарской улицей, улицей Ленина, Матвеевским переулком и Кронверкской улицей.

Матфиевская церковь действительно существовала на этом месте длительное время. Более того, по преданию, в XVIII веке среди прихожан церкви была святая Ксения Петербургская. В наши дни также появилась не имеющая никаких документальных подтверждений легенда, что в церкви святого Матфия её венчали и отпевали. Постройка была уничтожена советскими властями в 1923 году, и с тех пор на этом месте находится сад, пользующийся большой популярностью среди местных жители.

Востребованность сквера растет тем активнее, чем меньше зеленых зон остается на Петроградской стороне. Горожане бьют тревогу в социальных сетях. Участники группы «Петроградская диаспора» пишут в Facebook, что Матфиевский храм Покрова Пресвятой Богородицы приглашает на богослужения — и это при том, что строительство еще не началось.

Общественный резонанс привлек внимание депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, который направил официальное обращение в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Парламентарий выступил в защиту Матвеевского сада и подчеркнул, что на Петроградке не наблюдается дефицита церквей, а вот парков, садов и скверов очень мало.

Матфиевская (Покровская) церковь в 1914 году. Фото: Википедия

Борьба за сохранение сада началась еще 14 лет назад, но потом все постепенно затихло, а сейчас слухи о возможном строительстве церкви распространяются вновь.

Депутат рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, что когда существовала Матфиевская церковь, в этом районе было гораздо больше мест для прогулок, а сейчас строительство нового храма может сократить площадь сквера вдвое — и это при условии, что едва ли не каждый квадратный метр зелени на счету. Кроме того, Матвеевский сад входит в перечень ЗНОП — зеленых насаждений общего пользования.

Вишневский напомнил, что от старинной церкви сохранился фундамент, который охраняется КГИОП. «Вполне достаточно памятного креста на этом месте … Людям отдыхать негде и гулять негде, а вот молиться очень даже есть, где», — заметил он. «Предлагают КИО отказаться от попыток формирования там земельного участка», — подытожил депутат.

Официальное обращение Бориса Вишневского в КИО Петербурга. Фото: скриншот Telegram/ ВишНевское время
Официальное обращение Бориса Вишневского в КИО Петербурга. Фото: скриншот Telegram/ ВишНевское время
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