В США заявили, что не допустят запуск «Северного потока — 2»

В США заявили, что не допустят запуск &#171;Северного потока — 2&#187;
Флаг США. Фото: Pixabay

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока 2».

«Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», — цитирует его РИА «Новости».

Он также добавил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток-2 США


 

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