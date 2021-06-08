На мосту Александра Невского произошло сразу три аварии

На мосту Александра Невского произошло сразу три аварии
Сразу три аварии затрудняют движение. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, обошлось без пострадавших, но затор образовался серьезный.

На мосту Александра Невского сегодня вечером, 8 июня, в одно и то же время произошло сразу три аварии. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на расстоянии менее 200 метров. Первая авария произошла с двумя легковушками, участниками второй стали фура и иномарка, а насчет третьей подробности не разглашаются. В связи с инцидентами образовались заторы, которые стали причиной пробки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка. Сейчас устанавливают причастность девушки к совершению данного преступления, а также привлекают ее к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

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