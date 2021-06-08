В Петербурге наградили спасателей, участвовавших в ликвидации пожара на Невской мануфактуре

Награды получили шесть волонтеров-спасателей из различных организаций.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 июня, состоялась церемония награждения добровольцев-спасателей, которые приняли участие в тушении пожара на Невской мануфактуре. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что награды получили шесть человек, являющиеся участниками таких организаций как «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Российский союз спасателей», «Лиза Аллерт», «Экстремум», «Общество добровольных лесных пожарных».

«За наградами, которые вы сегодня получите, – множество благодарных людей, которым вы помогли и продолжаете помогать»,

— отметил вице-губернатор Александр Бельский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасателей, тушивших «Невскую мануфактуру», выписали из реанимации.