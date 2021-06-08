Спасателей, тушивших «Невскую мануфактуру», выписали из реанимации

Спасателей, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры» перевели из реанимации в обычную палату.

Врачи наблюдают положительную динамику у пациентов.

Одного из пострадавших выпишут уже в скором времени, второй пока останется на лечении, сообщает 78.ru со ссылкой на представителя Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. Никифорова.

Напомним, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В пожаре, который распространился на 10 тысяч квадратных метров и бушевал почти сутки, погиб 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий, еще трое пострадали.

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