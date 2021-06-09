«Чтобы не шандарахнуло»: почему в Кузьмолово ввели режим повышенной готовности, напугав жителей Петербурга и Ленобласти

С 10 утра вторника, 8 июня, в деревне Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области объявили режим повышенной готовности в связи с возможным радиационным загрязнением — соответствующий документ подписал губернатор Александр Дрозденко.

Границами зоны, которая может стать источником утечки радиации, называют площадь Радиационного комплекса и прилегающую к нему территорию в радиусе одного километра. Информация мгновенно разлетелась по Сети, посеяв панику среди интернет-пользователей.

Петербуржцы и жители Ленобласти оказались крайне взволнованы, поскольку данное постановление, казалось бы, свидетельствует о потенциальной опасности. Однако на самом деле ситуация не является чрезвычайной — к таким мерам региональные власти прибегли по техническим причинам.

В итоге выступать с заявлениями, опровергающими якобы нависшую над регионами радиационную угрозу, пришлось и Александру Дрозденко, и вице-губернатору Ленобласти по безопасности Михаилу Ильину, и главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому. Кроме того, отредактировали само постановление — из документа исчезла информация о радиации и «предрасположенности к возникновению радиационного загрязнения и ухудшению экологической обстановки». Предыдущее постановление, таким образом, больше не действительно.

«Я хочу всех успокоить», — начал свое выступление по данному вопросу Дрозденко. Он подчеркнул, что радиационный фон в Кузьмолово остается в пределах нормы, а решение властей — технические. Соответствующие меры приняты в связи с поручением Росимущества оперативно перезакрепить имущество, не вошедшее в основной капитал за специализированной организацией, заявил глава Ленобласти.

Как объяснил Михаил Ильин, режим повышенной готовности действует в рамках контроля за Радиационным центром в период смены собственника. «Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем в связи с введением режима повышенной готовности информация будет доводится до населения ежедневно», — подчеркнул он.

Как объяснил Низовский, между Росимуществом и генеральным директором предприятия «Прикладная химия», куда ранее входил Радиационный центр, возник конфликт. С июня организация не намерена нести ответственность за хранящиеся на территории центра бочки отходами. «Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности», — передает слова чиновника 47news.

При этом радиационный фон как в Ленобласти, так и в Северной столице проверен в тот же день — повышения не зафиксировано.