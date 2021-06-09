В Петербурге задержали наркозависимых похитителей автомобильных зеркал

В Петербурге задержали наркозависимых похитителей автомобильных зеркал
Краденые зеркала они сбывали на крупный авторынок на улице Фучика, приобретая на вырученные деньги запрещенные вещества. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция задержала 38-летнего и 39-летнего злоумышленников, которые уже были судимы ща имущественные преступления. Их обвиняют в краже автозеркал. Краденые зеркала они сбывали на крупный авторынок на улице Фучика, приобретая на вырученные деньги запрещенные вещества.

Ранее в полицию Красносельского района поступило сразу несколько заявлений от владельцев иномарок о краже автомобильных зеркал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кражи совершались преимущественно ночью во дворах на проспектах Кузнецова и Ленинском, а также на улице Маршала Захарова.

На данный момент полицией установлены несколько десятков эпизодов. Предпочтение злоумышленники отдавали именно иномаркам, среди которых «Вольво», «Шкода», «БМВ». Общий размер ущерба превысил 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Красносельского района вышли на след предполагаемых серийных похитителей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Оба подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по делу об оправдании терроризма.

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