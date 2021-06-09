Депутаты просят Беглова расширить список льготников для проезда между Петербургом и областью

Депутаты просят Беглова расширить список льготников для проезда между Петербургом и областью
Список льготников могут расширить. Фото: Baltphoto

Петербургские депутаты направили обращение губернатору Александру Беглову, чтобы изменить транспортное соглашение с Ленинградской областью. Парламентарии хотят расширить список льготников для поездок между двумя регионами.

Как отметили депутаты, каждый год число поездок на общественном транспорте между Петербургом и Ленобластью растет. Более востребованным становится и льготный проезд.

Парламентарии считают, что право на льготный проезд в областном транспорте должны также иметь дети из многодетных или многодетных приемных семей в возрасте до 18 лет. Депутаты также хотят расширить перечень автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области для пенсионеров, а также для мужчин и женщин, которым исполнилось 60 и 55 лет соответственно.

«Каждый год миллионы жителей Санкт-Петербурга вместе со своими детьми выезжают в теплый сезон за город, чтобы отдохнуть на своих дачных участках или в санаториях Ленинградской области, отправляют своих ребят в летние лагеря. Более 200 тысяч петербургских семей имеют там постоянное жилье. А это и лица предпенсионного и пенсионного возраста, семьи с детьми, которые улучшают свои жилищные условия. Не говоря уже о тех юных петербуржцах, которые учатся в ближайших к нашему городу районах Ленобласти», — отметил председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты предлагают изменить границы Северной столицы.

Александр Беглов льготы новости СПб проезд


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Съемки фильмов в Петербурге ограничат движение транспорта
Биткоин подорожал на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре
Сбербанк заявил о появлении в России «терпеливых» телефонных мошенников
В рязанской больнице пожар начался из-за аппаратов ИВЛ
Депутаты просят Беглова расширить список льготников для проезда между ...
В Петербурге задержали наркозависимых похитителей автомобильных зеркал
Роскачество установило, какие приложения показывают «гостей» ...
Массовые аварии, обыски, ограничения: кикшеринговые компании убирают ...