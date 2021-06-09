Депутаты просят Беглова расширить список льготников для проезда между Петербургом и областью

Петербургские депутаты направили обращение губернатору Александру Беглову, чтобы изменить транспортное соглашение с Ленинградской областью. Парламентарии хотят расширить список льготников для поездок между двумя регионами.

Как отметили депутаты, каждый год число поездок на общественном транспорте между Петербургом и Ленобластью растет. Более востребованным становится и льготный проезд.

Парламентарии считают, что право на льготный проезд в областном транспорте должны также иметь дети из многодетных или многодетных приемных семей в возрасте до 18 лет. Депутаты также хотят расширить перечень автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области для пенсионеров, а также для мужчин и женщин, которым исполнилось 60 и 55 лет соответственно.

«Каждый год миллионы жителей Санкт-Петербурга вместе со своими детьми выезжают в теплый сезон за город, чтобы отдохнуть на своих дачных участках или в санаториях Ленинградской области, отправляют своих ребят в летние лагеря. Более 200 тысяч петербургских семей имеют там постоянное жилье. А это и лица предпенсионного и пенсионного возраста, семьи с детьми, которые улучшают свои жилищные условия. Не говоря уже о тех юных петербуржцах, которые учатся в ближайших к нашему городу районах Ленобласти», — отметил председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты предлагают изменить границы Северной столицы.