Съемки фильмов в Петербурге ограничат движение транспорта

Ограничение движения будут вводить поэтапно. Фото: pixabay.com
Ограничение движения связано со съемками двух фильмов в Петербурге. Фото: pixabay.com

В Северной столице из-за съемок двух художественных картин будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Комитет по транспорту, 12 июня с 10:00 до 22:00 съемки фильма «В раю мест нет» ограничат движение транспортных средств по улице Тифлисская, по площади Академика Сахарова, по Менделеевской линии, по Биржевому проезду.

С 08:00 11 июня до 22:00 12 июня транспорту будет нельзя останавливаться на Тифлисской улице, на площади Академика Сахарова и Менделеевской линии.

Помимо картины «В раю мест нет» будут проводиться съемки художественного фильма «Фитин», которые ограничат движение транспортных средств по улице Профессора Попова от дома 2П до дома 9 и по Аптекарскому проезду от дома 6 до дома 10.

Так, 13 июня с 09:00 до 13:00 на указанных улицах прекратится движение.

Еще 13 июня с 13:00 до 20:00 будет приостанавливаться езда машин, однако это случится не более чем на 15 минут в течение 45 минут.

Кроме того, с 20:00 13 июня до 05:00 14 июня движение по указанным улицам будет совсем прекращено.

Помимо прочего, будут запрещены остановки с 06:00 11 июня до 05:00 14 июня по улице Профессора Попова от дома 2П до дома 9 и Аптекарскому проезду от дома 6 до дома 10.

Также с 06:00 12 июня до 05:00 14 июня по Аптекарскому проезду от набережной реки Карповки до улицеы Профессора Попова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 10 по 12 июня перекроют движение на КАДе.

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Съемки фильмов в Петербурге ограничат движение транспорта
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