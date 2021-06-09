В Ленобласти задержали крупных наркоплантаторов

В Ленобласти задержали крупных наркоплантаторов
В ходе проведения обыска в подвале частного дома полицейскими обнаружили и изъяли свыше 1,1 тысячи кустов наркотического растения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полиция Ленобласти совместно с коллегами из Выборгского района в садоводстве «Симагинское» по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержали двое мужчин, 47 и 36 лет.
В ходе проведения обыска в подвале частного дома полицейскими обнаружили и изъяли свыше 1,1 тысячи кустов наркотического растения и около 347 граммов подготовленным к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кроме того, изъяли оборудование для выращивания наркотического растения (системы полива, системы вентиляции, фитолампы) и упаковочный материал для фасовки наркотиков.
В ходе проведения обыска в подвале частного дома полицейскими обнаружили и изъяли свыше 1,1 тысячи кустов наркотического растения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В ходе проведения обыска в подвале частного дома полицейскими обнаружили и изъяли свыше 1,1 тысячи кустов наркотического растения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По данному факту СУ УМВД по Выборгскому району Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Одного из подозреваемых заключили под стражу, решают вопрос об избрании меры пресечения для второго задержанного. Расследование уголовного дела продолжают.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали наркозависимых похитителей автомобильных зеркал.
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