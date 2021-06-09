Онлайн-эфир цикла посткарантинных встреч с бизнесом посвятят туристическому и гостиничному бизнесу

Covid-19 неминуемо скорректировал планы туристического, отельного и ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга: закрыли границы, туристический поток резко сократился, отели и рестораны потеряли огромное количество клиентов.

Туристический сезон стартовал, но ожидания рестораторов и отельеров не оправдались. Эксперты прогнозируют полупустые отели и рестораны: По их словам, не спасет ситуацию ни ПМЭФ, ни чемпионат Европы по футболу.

В онлайн-эфире, организованным Агентством Бизнес Новостей, Свое Дело Плюс и Телеграм каналом «Деловая Газета», мы встретимся с экспертами туристического, отельного и ресторанного бизнеса, где обсудим, так ли это? Каковы прогнозы по восстановлению туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса Петербурга?

Аудитория

Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области; директора, руководители, специалисты туристических, авиакомпаний, отелей, апарт-отелей, хостелов; рестораторы Санкт-Петербурга, профильные Ассоциации и союзы, аудиторские и консалтинговые компании, СМИ.

В фокусе обсуждения:

• Каковы прогнозы по восстановлению туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса Петербурга

• Меры государственной поддержки

• Пути выхода из кризиса для туристических услуг, отелей и ресторанов Петербурга

• Новые инструменты и форматы, как возможность выхода из кризиса

• Петербург – гастрономическая столица?

Формат проекта

Онлайн-эфир. Продолжительность мероприятия с 11:00 до 13:00.

Условия участия

Обязательна предварительная регистрация.

ПРОГРАММА ЭФИРА Подробнее

Среди спикеров

Александр Затуливетров, совладелец, генеральный директор, управляющий, «СкайРест» (Бутерbrodskybar, «МыЖеНаТы»

Елена Рейзентул, генеральный директор «Отель Менеджмент» (отели Hilton Expo Forum и Hampton by Hilton)

Виктория Шамликашвили, инвестор, hotel Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo

А также приглашены к участию

Яков Адамов, генеральный менеджер, отель Courtyard by Marriott Center West Pushkin

Катя Бакучава, собственник, «Место», «Suki» и бар «8»

Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада

Тимур Дмитриев, сооснователь, ресторанная группа «Italy»

Максим Жуков, глава объединения рестораторов «Союз улицы Рубинштейна»

Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Алексей Мусакин, вице-президент Российской Гостиничной ассоциации, директор филиала Российской Гостиничной ассоциации по СПб и Ленинградской области, генеральный директор управляющей компании «Кронвелл Менеджмент»

Александр Ситов, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость»

Александр Батушанский, генеральный управляющий группы «Рестораны Арама Мнацаканова»

Эльдар Кабиров, совладелец пицерий, «22 сантиметра» (МСК, СПб), стейк-хауз «Red. Steak&Wine»

Игорь Пращенко, управляющий партнер, White group (рестораны «Ferma», «Чайка», «Деда Хинкали»)

Михаил Веричев, генеральный директор Azimut Hotels