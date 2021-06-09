Автобусы Lux Express вернулись на маршрут Санкт-Петербург-Таллин

Автобусы Lux Express вернулись на маршрут Санкт-Петербург-Таллин
Маршрут будет доступен и для футбольных болельщиков, которым разрешили приезжать летом в Северную столицу на матчи Чемпионата Европы. Фото: Lux Express
Lux Express Group объявила о возобновлении автобусных рейсов между Петербургом и столицей Эстонии. Так отправления прекратились весной 2020 года. Первый рейс спустя вынужденный отпуск состоялся сегодня.

Для начала организация решила, что будет четыре рейса в неделю. Между этим будет шесть остпановок – три в Нарве, в Силламяэ, Йыхви и столице Эстонии. Границу Ивангород-Нарва автобусы проходят, как и раньше.

Поехать этим рейсом могут граждане России, Эстонии и других стран, которым на законных основаниях разрешили пересекать границы между государствами. Тур-поездки пока не разрешили.

Маршрут будет доступен и для футбольных болельщиков, которым разрешили приезжать летом в Северную столицу на матчи Чемпионата Европы. Если будут большие спросы на эти даты, то компания готовы рассмотреть возможность введения дополнительных рейсов.

По данным опроса Lux Express, почти половина петербуржцев назвали столицу Эстонии в качестве первого города в соседних странах, который они бы хотели посетить после открытия границ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в автобусах Петербурга создали места для многодетных отцов.
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Автобусы Lux Express вернулись на маршрут Санкт-Петербург-Таллин