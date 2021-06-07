В автобусах Петербурга создали места для многодетных отцов

В автобусах Петербурга есть места для многодетных отцов. Фото: Pixabay

В автобусах Петербурга есть места для многодетных отцов. Фото: Pixabay

В Северной столице в некоторых автобусах организуют места для многодетных отцов.

Такие сидения можно заметить в автобусах — 98, 174, а также в маршрутках — К-76, К-93, К-114, К-169, К-226.

Места для пап подписаны ироничной фразой «Единственное место, где ты можешь выспаться!».

Имеется в виду, что тут отцы, которым приходится одним растить детей, смогут отдохнуть.

При этом, это стало отнюдь не социальной инициативой, а промокампанией. Ее придумал телеканал ТНТ перед тем, как на экраны выйдет второй сезон сериала «Триада».

Там в центре сюжета мужчина по имени Толик. От него забеременили сразу три женщины одновременно. Теперь ему придется проводить время сразу с тремя детьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в маршрутке №1 с июля начнут действовать льготные проездные.