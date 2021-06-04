В маршрутке №1 с июля начнут действовать льготные проездные

В маршрутке №1 с июля начнут действовать льготные проездные
В маршрутке №1 начнут действовать льготы. Фото: Baltphoto

Данный автобусный маршрут №1 включили в Соглашение по перевозке жителей Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщает региональный комитет по транспорту 4 июня, в Соглашение по перевозке жителей Северной столицы и Ленобласти войдет еще один маршрут.

Имеется в виду автобус №1. Он курсирует от остановки «Станция метро «Девяткино» до «улица Лесная».

В официальном документе транспортное средство появится уже через несколько недель — с 1 июля. Так, с начала следующего месяца по этому маршруту можно будет проехать абсолютно бесплатно, если иметь льготный проездной билет Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на период Петербургского международного экономического форума — с 2 по 5 июня — до конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет ходить отдельный автобусный маршрут.

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