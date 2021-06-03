В дни ПМЭФ до «Экспофорума» запустят автобусный маршрут

Автобусы будут ходить до "Экспофорума" с 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

Автобусы будут ходить до "Экспофорума" с 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

На период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — с 2 по 5 июня — до конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет ходить отдельный автобусный маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На четыре дня город организовал движение автобусного маршрута №187А. Они будут отходить от остановки «Метро «Московская». Автобусы будут следовать до «Экспофорума» без остановок. Обратный маршрут до «Московской» также проследует без остановок.

Кроме того, с 1 по 5 июня отменена остановка «Шушарская дорога» на автобусном маршруте №187.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кого послушать и что посмотреть на ПМЭФ-2021 3 июня. В четверг, 3 июня, стартует деловая программа. День завершится большим концертом на Дворцовой площади в честь медиков и волонтеров.