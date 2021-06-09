Кредиторы «Севкабеля» просят привлечь бывшее руководство завода к «субсидиарке»

«Росбалт» рассказывает новые подробности банкротства кабельного завода «Севкабель». По данным издания, в отношении нескольких компаний, бывшего исполнительного директора «Севкабеля» и некоторых руководителей УК «Политбюро», ранее контролировавшего «Севкабель» подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности. В частности, называются менеджеры Сергей Ярмилко, Александр Вознесенский (старший и младший) и Зелимхан Хаптукаев. Иск подала коалиция кредиторов завода в рамках его банкротства.

Как считают кредиторы, менеджеры, которых они хотят привлечь к «субсидиарке», могли привести «Севкабель» к финансовому краху, продавая активы предприятия. В итоге завод не переехал, как планировалось, на новую площадку, задолжал сотрудникам и остался без денег на операционную деятельность.

Ознакомившись с материалами иска, «Росбалт» излагает хронологию событий по версии кредиторов.

Версия кредиторов

Первый раз ОАО «Севкабель» обанкротилось в 2010 году по инициативе кредитора. Тогда мощности завода перешли так называемому «второму заводу» — новому юрлицу ООО ГК «Севкабель». «Второй завод» арендовал у банкрота территорию и оборудование, запустил свое производство и к 2014 году выкупил оставшееся имущество. Тогда управлять «вторым заводом» начали Вознесенский, Ярмилко и Артем Пидник.

Затем, пишет «Росбалт», «второй завод» тоже поделили: оборудование перешло дочернему обществу ООО «ПК «Севкабель», так называемому «третьему заводу», товарным знаком завладел шотландский офшор «Бровер Сервис ЛП», территория перешла под контроль дочерней структуры Банка «Санкт-Петербург» — ООО «БСПБ Капитал». Причем земля на Васильевском острове, самый ценный актив, крайне перспективный для застройщиков, оценивалась в несколько миллиардов рублей.

В 2017 году «третий завод» вошел в состав самарского кабельного холдинга «Росскат». В то же время петербургский завод, похоже, контролировали все те же Пидник, Вознесенский и Ярмилко. «Севкабелем» управляла созданная ими компания «Политбюро». За управление заводом, по данным «Росбалта», УК «Политбюро» по итогам 2017 года якобы получала единовременно 36 млн рублей, ежемесячно 9,6 млн и ежегодную премию в размере 40% EBT «третьего завода», то есть львиную долю прибыли завода. При этом если в 2017 году бонус составил порядка 36 млн, то уже к 2018 аппетиты УК возросли в три раза и составляли уже не менее 100 млн по году, только бонусом.

Менеджеры перезаключили договор аренды «Севкабеля» на Кожевенной на ограниченный срок, а также подписали договор о товарном знаке с «Бровер Сервис». То есть «Севкабель» платил за свой же бренд шотландскому офшору.

Когда начались проблемы

В конце прошлого года на территории на Васильевском острове закончился срок аренды. И денег на переезд на площадку Кировского завода не хватило. Завод не смог нормально работать и начал процедуру банкротства.

По версии «Росбалта», средства на переезд (это был бы резерв на сотни миллионов) не были предусмотрены, так как в таком случае формально прибыль предприятия могла значительно упасть и менеджеры остались бы без ежегодного вознаграждения в размере 40% EBT. По данным финансовой отчетности, проаудированной E&Y, только в 2019 году «Политбюро» получило 109 млн рублей за управленческие услуги, которые были выведены с завода за месяц до его банкротства.

Помимо этого Александр Вознесенский открыл девелоперский проект «Севкабель Порт» на территории завода и, как пишет «Росбалт», мог быть заинтересован в том, чтобы участок был зачищен от остатков активов завода.

Отметим, конечной целью вполне могло стать строительство жилой и деловой недвижимости на территории завода. Ведь до этого были одобрены изменения в генплане Петербурга, допускающие такую возможность.

В иске кредиторов перечисляются сделки, которые, как считают кредиторы, проводились руководством в ущерб «Севкабелю». Например, дебиторскую задолженность на 160 млн рублей переуступили фирме без существенных активов, и она получила от должников средства, которые причитались «Севкабелю».

Кроме того, близкое к Ярмилко ООО «Северный ветер» по сделке, заключенной с УК «Политбюро», получило 107 млн рублей. Причем завод был вынужден погасить эту задолженность за неделю до банкротства, несмотря на требования других кредиторов и очередность погашения их требований.

«Второй завод» поменял название на «Линию-К» и приобрел, по данным «Росбалта», фактически «мертвые» долги третьих лиц на сумму 231 млн рублей по номиналу. Также завод перепродавал продукцию завода, отгрузив за два года товаров на 13 млрд рублей. Из-за несвоевременного расчета только на процентах за пользование чужими денежными средствами, которые имел полное право взыскать, «Севкабель» недополучил 357 млн. При этом за объем продаж по итогам 2018 года «Линии-К» в качестве премии было выплачено 60 млн рублей.

Также, как пишет «Росбалт», УК «Политбюро» в месяц получала более 5 млн за разные управленческие услуги, хотя их продолжали оказывать сотрудники «Севкабеля». Просто их переоформили в штат «Политбюро».

Помимо этого управленцы умудрились продать долю завода в дочернем НИИ «Севкабеля» — старейшем исследовательском институте кабельной промышленности России – «Северному ветру» за 9,2 млн рублей. Эта сумма, по оценке истцов, в пять раз ниже рыночной стоимости. Отметим, среди заказчиков НИИ — Министерство обороны и крупнейшие корпорации («Росатом», «Газпромнефть» и др.).

Помимо этого менеджеры якобы концентрировали у себя прибыль, реализуя продукцию завода через сеть посредников. Получая товар чуть выше себестоимости, они могли продавать его по рыночным ценам. В частности, по данным кредиторов, «Северный ветер» занимался бытовым кабелем, а ООО «УК «Бизнес Альянс» — силовым.

В итоге, как пишет «Росбалт», когда команду «Политбюро» отстранили в октябре прошлого года, «заводу попросту перекрыли каналы реализации, что стало одной из причин банкротства».

Вполне возможно, что в случае признания арбитражным судом вины команды эффективных менеджеров последним придется отвечать за подобные сделки своими деньгами, а правоохранительные органы вполне могут заинтересоваться описанными схемами.

Отметим, что в ходе банкротства в «Севкабеле» поменялся конкурсный управляющий – кредиторы подозревают, что УК «Политбюро» провела на эту должность Кирилла Пестрякова. Он сразу начал подавать ходатайства против мажоритарных кредиторов. Как считают кредиторы, Пестряков не приходит на судебные заседания, возможно, чтобы не давать пояснения по поданным в суд процессуальным документам. Например, непонятно, подписывал ли Пестряков ходатайство об отказе от истребования документов. По мнению кредиторов, вполне возможно, что Пестряков пытается отстраниться от принятия любых решений, не хочет нести ответственность и понимает, что требуемые от него действия могут не соответствовать интересам кредиторов.