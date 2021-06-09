Генпрокуратуру просят проверить TikTok-дома

Общественник указал, что десятки подростков-блогеров живут в TikTok-домах под надзором теневых продюсеров. Фото: unsplash

Общественник указал, что десятки подростков-блогеров живут в TikTok-домах под надзором теневых продюсеров. Фото: unsplash

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российские TikTok-дома. Он засомневался в законности проживания и работы в них подростков-блогеров.

Петров попросил генпрокурора Игоря Краснова провести общероссийскую проверку TikTok-домов «на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров». Об этом сообщает РИА Новости.

Общественник указал, что десятки подростков-блогеров живут в TikTok-домах под надзором теневых продюсеров. Он считает, что в домах нарушаются санитарные нормы и трудовое законодательство.

По словам Петрова, подростки постоянно производят видеоконтент, а организаторы TikTok-домов получают огромную прибыль с рекламы.

«Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов — у них не остаётся времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда», — утверждает Петров.

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