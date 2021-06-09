Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран

Городские власти ведут переговоры с одним из крупнейших российских туроператоров насчет вакцинных туров. В рамках программы в Северную столицу могут прилететь туристы из Бразилии, Вьетнама, Швеции, Канады, Италии, Ирана и других стран.

Как сообщает «РБК Петербург», Петербург готов стать первым регионом для запуска платной вакцинации иностранцев. АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туриста» может стать координатором вакцинного туризма.

Интерес к вакцинным турам в город на Неве проявили Швеция, Финляндия, Греция, Испания, Германия, Италия, Аргентина, Мексика, Бразилия, Иран, Вьетнам, Канада и другие государства.

Только из Вьетнама в этом туристическом сезоне может приехать до 30 тысяч человек, которые заинтересованы в возможности одновременно вакцинироваться и погулять по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты сообщили, что доля туризма в экономике СЗФО достигнет 1,6 трлн рублей к 2035 году.