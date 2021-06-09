Электросамокатчикам запретили кататься по Невскому и Дворцовой

Электросамокатчикам запретили кататься по Невскому и Дворцовой
Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Комитет по транспорту подписал соглашение с крупнейшими кикшеринговыми компаниями в Петербурге.

Соглашение с сервисами аренды электросамокатов подписано в среду, 9 апреля. Документ ограничивает скорость движения электросамокатов и запрещает кататься по ряду улиц в центре города.

Теперь горожанам нельзя кататься на электросамокатах по Невскому проспекту, Адмиралтейскому проспекту, Дворцовой площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, а также на Английской и Дворцовой набережных.

Ограничение скорости до 10 километров час вводится на основных туристических улицах, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. Разгоняться также нельзя у основных достопримечательностей.

Кроме того, электросамокатчикам придется спешиваться на пешеходных переходах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следком продолжает расследование шести случаев наезда электросамокатов на петербуржцев.

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