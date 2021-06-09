Следком продолжает расследование шести случаев наезда электросамокатов на петербуржцев

Во вторник сотрудники СК и полиции провели обыски в кикшерингах «Urent» и «Еleven». Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Во вторник сотрудники СК и полиции провели обыски в кикшерингах «Urent» и «Еleven». Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Северной столице следственные органы продолжают расследование уголовных дел, связанных с травмированием пешеходов при наезде электросамокатов.

Об этом сообщает главное управление СК по Петербургу. В ряде аварий с участием электросамокатов пешеходы получали тяжелые травмы. Среди них были дети.

Только за последний месяц Следком зафиксировал восемь происшествий по всему городу, по шести из которых заведены уголовные дела. По двум проводятся проверки.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах столкновений. В рамках расследования будут приняты меры для возмещения ущерба пострадавшим и привлечения виновных лиц к ответственности.

Кроме того, следователи продолжают расследование дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами стали руководители кикшеринговых компаний.

Во вторник сотрудники СК и полиции провели обыски в кикшерингах «Urent» и «Еleven». Сейчас обыски также проводятся в компаниях «Mangoo» и «Вusyfly».

«Опасность электросамоката, в частности, состоит в том, что он движется практически бесшумно и при этом со значительной скоростью и в городских условиях, его можно не услышать, в результате чего возможно столкновение и травмирование», — отметили в управлении СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кикшеринговые компании убирают электросамокаты из Петербурга.