Массовые аварии, обыски, ограничения: кикшеринговые компании убирают электросамокаты из Петербурга

Массовые аварии, обыски, ограничения: кикшеринговые компании убирают электросамокаты из Петербурга
Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Утром 9 июня многие петербуржцы, возможно, удивились отсутствию доступных для аренды электросамокатов. Дело в том, что кикшеринговые компании убрали свой транспорт с улиц Северной столицы.

Сегодня, если пользователи захотят арендовать электросамокат, в приложениях Whoosh и Molnia их ждут всплывающие окна с объявлениями о временной приостановке действия сервиса. При этом обе компании отмечают, что планируют вернуться к работе. В других приложениях, таких как Urent, Eleven или Busy-Fly попросту убрали возможность аренды двухколесного транспорта.

Сами кикшеринги пока никак не комментируют ситуацию, но напомним, что за последнее время на новый транспорт обрушилось множество ограничений и претензий. Так, за несколько часов до прекращения работы часть сервисов ограничила возможность аренды самокатов на некоторых улицах центрального районов.

До этого стало известно, что компании обяжут ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч на 20 улицах в Центральном и Петроградском районах. Кроме того, Минтранс намерен запретить использование на тротуарах самокатов, вес которых превышает 35 килограммов. Однако, как объяснил Gazeta.SPb заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов, фактическое соблюдение этих правил контролировать не получится, пока их не внесут в официальный перечень Правил дорожного движения — сейчас это попросту незаконно.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов. Фото: Общественная палата РФ

Если поправки, касающиеся самокатов, закрепят в ПДД, то кикшеринговым компаниям придется снизить максимальную скорость, отмечает Холодов, поскольку в случае трагедии организации будет грозить уголовное дело.

«Частные самокаты, естественно, таким образом не получится ограничить, но, во-первых, их не такое большое количество, как кикшеринговых, а во-вторых, если у человека свой самокат, то есть шанс, что он лучше умеет им пользоваться, а не только что первый раз в жизни его в руки взял», — объяснил общественный деятель.

Холодов также добавил, что Общественная палата занимается разработкой ограничений, которые можно распространить как на арендные, так и на частные самокаты.

Напомним, что, помимо прочего, в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге недавно прошли обыски в связи с уголовным делом, возбужденным по факту аварии, виновниками которой стали арендаторы электросамокатов.

В целом количество ДТП с участием двухколесного транспорта тревожно выросло, причем под удар чаще всего попадают дети и старики. Тем не менее, радикальные меры, вроде запрета на использование электросамокатов в городе, кажутся несправедливыми. Вероятно, улучшения ситуации следует ждать после того, как использование девайсов будет урегулировано на законодательном уровне.

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