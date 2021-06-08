Минтранс хочет запретить использование слишком тяжелых электросамокатов

Минтранс хочет запретить использование слишком тяжелых электросамокатов
Электросамокаты хотят законодательно замедлить. Фото: Википедия

Речь идет о транспортных средствах тяжелее 35 килограммов – на них нельзя будет ездить по тротуарам.

В Минтрансе предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Об этом сегодня, 8 июня, пишет РИА Новости.

Ограничения также коснутся гироскутеров и моноколес. Вполне возможно, что новые правила появятся в Правилах дорожного движения. Пока что правила управлениями подобными транспортными средствами никак не прописаны в ПДД.

Напоминаем, что в последнее время в связи с теплой погодой участились случаи различных инцидентов, связанных с электросамокатами. Арендаторы не всегда соблюдают осторожность, что становится причиной травмирования прохожих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат скорость электросамокатов до 10 км/час.

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