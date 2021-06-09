В Петербурге в запасе более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса

Власти ломают голову над тем, как убедить горожан делать прививки от инфекции.

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, как проходит массовая вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге. Он отметил, что горожане все еще не особо охотно делают прививку и власти раздумывают над тем, как убедить их сделать выбор в пользу здоровья. Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент в городе есть запас более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса. Первую прививку от инфекции сделали более 734 тысяч горожан, а полный курс вакцинации прошли около 610 тысяч человек. Напоминаем, что в городе работают 134 прививочных пункта, 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.