В Петербурге в запасе более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса

В Петербурге в запасе более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Власти ломают голову над тем, как убедить горожан делать прививки от инфекции.

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, как проходит массовая вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге. Он отметил, что горожане все еще не особо охотно делают прививку и власти раздумывают над тем, как убедить их сделать выбор в пользу здоровья. Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент в городе есть запас более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса. Первую прививку от инфекции сделали более 734 тысяч горожан, а полный курс вакцинации прошли около 610 тысяч человек. Напоминаем, что в городе работают 134 прививочных пункта, 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.

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