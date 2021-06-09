В Петербурге выявлено всего несколько случаев осложнений после вакцинации от коронавируса

Эксперты изучают каждый из них, чтобы понять причины.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в Санкт-Петербурге от коронавируса привились около 730 тысяч человек. При этом в городе выявлено несколько случаев осложнений, с которыми разбираются эксперты. Об этом политик рассказал во время прямого эфира в социальной сети «Вконтакте».

«После 730 тысяч вакцинаций число осложнений меньше долей десятых процента. Но тем не менее это есть и это изучается»,

– объяснил он.

Изучением случаев занимаются эксперты Института гриппа имени Смородинцева. Эргашев надеется, что вероятность осложнений не остановит горожан и они все-таки сделают прививку, так как пользы от нее намного больше.

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