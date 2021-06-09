В Африке вместо вакцины от коронавируса людям вводили воду

В какой-то момент за ввод препарата начали брать деньги, а позже – колоть людям воду.

Медики в Кении подозреваются в мошенничестве: некоторым пациентам они вводили вместо вакцины от коронавируса воду. Также они требовали платить за иммунизацию, хотя подразумевалось, что она бесплатная. Об этом пишет издание Vice.

В Африке население прививают препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Уколы ставят в специальных медицинских центрах, аккредитованных правительством. Из-за того, что в какой-то момент вакцин стало не хватать, врачи начали брать за вакцинацию деньги, а после колоть вместо препарата воду.

Кенийцев просят не соглашаться на платную вакцинацию. Также правоохранительные органы приступили к расследованию случаев мошенничества.

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