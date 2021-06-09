Петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно

Петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно
Прививка становится доступнее с каждым днем. Фото: pixabay.com

Ревакцинация возможна тем же препаратом, который уже вводили.

Жителям Санкт-Петербурга, у которых обнаружен низкий показатель антител, предлагают пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня, 9 июня, рассказал вице-губернатор лег Эргашев во время прямого эфира в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что в Минздраве РФ считают, что ревакцинацию можно делать препаратом «Спутник V». Те, кто переболел, могут также вколоть «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отметил Эргашев.

Напоминаем, что в городе полностью привились более 600 тысяч человек. Пока что темпы вакцинации оставляют желать лучшего, а эпидемиологическая обстановка тем временем ухудшается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.

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