Петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно

Ревакцинация возможна тем же препаратом, который уже вводили.

Жителям Санкт-Петербурга, у которых обнаружен низкий показатель антител, предлагают пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня, 9 июня, рассказал вице-губернатор лег Эргашев во время прямого эфира в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что в Минздраве РФ считают, что ревакцинацию можно делать препаратом «Спутник V». Те, кто переболел, могут также вколоть «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отметил Эргашев.

Напоминаем, что в городе полностью привились более 600 тысяч человек. Пока что темпы вакцинации оставляют желать лучшего, а эпидемиологическая обстановка тем временем ухудшается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.