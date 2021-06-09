Петербург ради вакцинации от КОВИД-19 могут посетить около 30 тысяч иностранцев

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

В Смольном ждут граждан из ряда стран.

В Санкт-Петербурге готовы принимать иностранных граждан, которые хотят сделать прививку от коронавируса. В Смольном отметили, что «вакцинных туристом» ждут из Швеции, Финляндии, Греции, Испании, Италии, Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Ирана, Вьетнама, Канады и других стран. Об этом 9 июня пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Туроператоры считают, что в Петербург могут приехать ради вакцинации около 30 тысяч иностранцев. Напоминаем, что в России уже не первый месяц длится массовая вакцинация, иммунизацию прошли около 600 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам с низким показателем антител предлагают привиться от коронавируса повторно.