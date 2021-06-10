При крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек

При крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Военно-транспортный самолет ВВС Мьянмы потерпел крушение.

Инцидент произошел в горном районе неподалеку от города Мандалая в Мьянме 10 июня.

В результате происшествия погибли 12 человек погибли, сообщает мьянманский оппозиционный новостной портал «Иравади» в Facebook. На борту воздушного судна находились 16 человек.

Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека

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