При крушении военного самолета в Мьянме погибли 12 человек

Военно-транспортный самолет ВВС Мьянмы потерпел крушение.
Инцидент произошел в горном районе неподалеку от города Мандалая в Мьянме 10 июня.
В результате происшествия погибли 12 человек погибли, сообщает мьянманский оппозиционный новостной портал «Иравади» в Facebook. На борту воздушного судна находились 16 человек.
Причины авиакатастрофы устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека