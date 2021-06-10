Автомобиль не смог утонуть в пруду на юго-западе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга сегодня утром прохожие заметили затонувший автомобиль. Причины случившегося неизвестны.
Плавающую машину обнаружили в четверг, 10 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, наполовину погрузившуюся в воду Lada Kalina оставили в пруду рядом с железнодорожной станцией Сергиево. Как именно машина там оказалась — пока неизвестно.
«Радиатор закипел, охлаждают…», — написал пользователь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели выловили из Фонтанки иномарку, сорвавшуюся с дороги в воду. Скорая увезла пассажира и водителя.