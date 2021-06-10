После смертельного ДТП в Свердловской области возбуждено уголовное дело

После ДТП с автобусом в поселке Горный Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Проводится проверка, изымаются предметы и документы, анализируется документация, которая касается перевозки граждан транспортом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В Свердловской области автобус наехал на остановку. В результате происшествия погибли шесть человек. Кроме того, 15 человек пострадали. Их госпитализировали.

По предварительной информации, автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.