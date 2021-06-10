Автобус на Горском шоссе залез верхом на легковушку

На Горском шоссе в Петербурге произошла авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Горском шоссе в Петербурге произошла авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге 10 июня в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, возможно есть пострадавшие.

Как сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», сегодня утром в Выборгском районе Северной столицы на Горском шоссе случилась серьезная авария.

Так большой автобус строительной компании «Сварочно-монтажный трест» буквально залез сверху на легковой автомобиль.

Машина довольно сильно пострадала. От удара она наклонилась на бок. Весь ее капот и пассажирская сторона помяты.

В данный момент неизвестно есть ли пострадавшие в результате дорожного происшествия. Эта информация сейчас уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской.