Автомобилист сбил мексиканца на электросамокате на Измайловском

Автомобилист сбил мексиканца на электросамокате на Измайловском
ДТП произошло у дома 12 на Измайловском проспекте. Фото: скриншот google/maps

В центре Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Водителя легковушки объявили в розыск.

Дорожный инцидент произошел в среду, 9 июня, у дома №12 на Измайловском проспекте. Водитель Ford Fiesta, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество пешеходу-самокатчику, который двигался по зебре, и сбил его. Пострадавшим оказался 32-летний мексиканец.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, после ДТП автомобилист подошел к пешеходу и спросил, не пострадал ли он. Услышав отрицательный ответ, водитель скрылся с места произошедшего.

Правоохранители объявили в розыск водителя иномарки: он состоит на учете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчикам запретили кататься по Невскому и Дворцовой. Соглашение с сервисами аренды электросамокатов подписано в среду, 9 апреля. Документ ограничивает скорость движения электросамокатов и запрещает кататься по ряду улиц в центре города.

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