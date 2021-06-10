Пассажирка упала на пути на станции метро «Приморская»

Пассажирка упала на пути подземки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пассажирка упала на пути подземки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На зеленой ветке петербургского метрополитена женщина упала на пути. Причины случившегося выясняются.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на станции «Приморская». Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Женщина упала на путь», — написал автор записи.

По словам пользователей, прибывающий поезд вовремя остановился, а пассажирке оперативно помогли сотрудники подземки. В результате падения она не пострадала. Сейчас женщину осматривают медики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что падение петербуржца на пути подземки стало причиной остановки пятой линии. Живого пассажира подняли на платформу.