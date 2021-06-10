Пассажирка упала на пути на станции метро «Приморская»

Пассажирка упала на пути на станции метро &#171;Приморская&#187;
Пассажирка упала на пути подземки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На зеленой ветке петербургского метрополитена женщина упала на пути. Причины случившегося выясняются.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на станции «Приморская». Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Женщина упала на путь», — написал автор записи.

По словам пользователей, прибывающий поезд вовремя остановился, а пассажирке оперативно помогли сотрудники подземки. В результате падения она не пострадала. Сейчас женщину осматривают медики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что падение петербуржца на пути подземки стало причиной остановки пятой линии. Живого пассажира подняли на платформу.

новости СПб падение на пути петербургский метрополитен


 

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