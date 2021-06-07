Падение петербуржца на пути подземки стало причиной остановки пятой линии

Падение петербуржца на пути подземки стало причиной остановки пятой линии
Пассажир упал на пути в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В понедельник, 7 июня, в петербургском метрополитене произошел несчастный случай — на рельсы упал человек. Движение останавливали от станции «Волковская» до «Чкаловской».

Инцидент произошел в 23:45. Как информирует пресс-служба метрополитена, на участке полностью закрыли движение. Живого пассажира подняли на платформу.

К 23:50 движение по Линии 5 было восстановлено. Подробности инцидента пока неизвестны, о состоянии пассажира ничего не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станции метро «Электросила» пассажир упал на пути

волковская новости СПб падение на пути


 

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