В Ленобласти железнодорожная станция «Калище» преобразилась

В Ленобласти железнодорожная станция &#171;Калище&#187; преобразилась
Станцию Калище отремонтировали. Фото: скриншот Instagram

В Ленинградской области отремонтировали железнодорожную станцию «Калище».

О том, как изменилась обстановка в «Калище» рассказал Комитет по транспорту Ленобласти.

В 47 регионе была обновлена железнодорожная станция «Калище». Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил региональный комитет по транспорту.

В социальных сетях в Instagram работники ведомства показали фото, на которых видна отремонтированная станция.

Так, сообщается о проведении ремонта платформы. Также здание теперь оборудовано новым санузлом.

«На очереди вопросы по взятию ОЖД на баланс подземного перехода в Волосово и строительству железнодорожной платформы на перегоне Девяткино-Лаврики», — отмечает представители Комитет по транспорту Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт.

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